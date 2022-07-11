Больше 3 тысяч омичей воспользовались субсидируемыми маршрутами по Иртышу

Маршруты стали субсидированными с 22 июня Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала навигации 2022 года больше трех тысяч пассажиров воспользовались пригородным маршрутом «Центр-Зелёный берег» и межмуниципальным маршрутом «Омск — Большеречье». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отметим, что этот показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с мая по июнь прошлого года. Перевозки субсидируются из регионального бюджета. Стоимость билета на дачный маршрут варьируется от 10 до 66 рублей, а на туристический маршрут — от 160 до 480 рублей.

Напомним, пригородный маршрут «Центр-Зелёный берег» до конца лета курсирует по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Межмуниципальный маршрут «Омск-Большеречье» выполняется с 3 мая по 30 сентября по вторникам и субботам.