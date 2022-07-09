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Общество9 июля 2022 5:50

Омская область вошла в ТОП-5 регионов страны по количеству умерших от коронавируса

В мае от страшного диагноза умерло 165 человек
Виктория КОВЕРНЕВА
Между тем, федеральный Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения. Но медики все равно рекомендуют прививаться.

Между тем, федеральный Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения. Но медики все равно рекомендуют прививаться.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По количеству умерших от коронавируса Омская область вошла в ТОП-5 регионов страны. Такие данные приводят аналитики Росстата.

В мае этого года от страшной хвори умерло 165 омичей. Этот показатель отмечался в последний раз в сентябре 2020 года.

Согласно статистике, в пятом месяце этого года Омская область заняла первое место по Сибири по числу умерших, и пятое по стране. Обогнали регион лишь Москва, Питер, Московская область и Краснодарский край.

По данным сайта СтопКоронавирус, за минувшие сутки положительный тест проявился у 32 пациентов, двое из них были госпитализированы. Смертей нет.