Омская область вошла в ТОП-5 регионов страны по количеству умерших от коронавируса

Между тем, федеральный Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения. Но медики все равно рекомендуют прививаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

По количеству умерших от коронавируса Омская область вошла в ТОП-5 регионов страны. Такие данные приводят аналитики Росстата.

В мае этого года от страшной хвори умерло 165 омичей. Этот показатель отмечался в последний раз в сентябре 2020 года.

Согласно статистике, в пятом месяце этого года Омская область заняла первое место по Сибири по числу умерших, и пятое по стране. Обогнали регион лишь Москва, Питер, Московская область и Краснодарский край.

По данным сайта СтопКоронавирус, за минувшие сутки положительный тест проявился у 32 пациентов, двое из них были госпитализированы. Смертей нет.