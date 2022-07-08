Роспотребнадзор напомнил омичам о возможном отравлении грибами

Грибы должны быть приготовлены сразу после сборки Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Омичей предупредили об опасности отравления грибами в сезон «тихой охотой». Об этом сообщила пресс-служба областного Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, грибники рассказывают о небывалых урожаях подберёзовиков и подосиновиков. Грибы из леса вывозят почти машинами. Но мало кто задумывается о отравлении обычными съедобными грибами.

Грибы нужно готовить сразу после сборки, ведь они являются скоропортящимся продуктом. Перед употреблением грибы нужно промыть и почистить, затем вымочить и варить не менее 5-15 минут.

Обычно симптомы отравления проявляются через 1-4 часа после их употребления. Человек чувствует общий дискомфорт в желудке, тошноту, рвоту, боли в животе и повышенную температуру.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и обратиться за медицинской помощью.