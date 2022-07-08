В Омске изменили работу светофоров на улице Масленникова

Режим работы светофора для машин продлен до 55 секунд Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Масленникова с пересечением улиц 4-я и 6-я Линия была изменена работа двух светофоров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что там находятся два пешеходных перехода. Теперь на светофорах вмонтированы специальные кнопки. В часы пик на этих участках минимальное время работы зеленого сигнала для транспорта между пешеходными фазами выросло до 55 секунд. При этом для переходящих дорогу омичей почти ничего не изменилось. Продолжительность разрешающего сигнала составляет 31 секунду.

- Подобное решение о корректировке приняли только после анализа транспортной ситуации. Перемены необходимы, чтобы увеличить пропускную способность дорог и уменьшить число пробок, - отметили в ведомстве.