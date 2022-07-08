В центре Омска машина влетела в пекарню

ДТП случилось рано утром. Фото: Госавтоинпекция Омской области

В центре Омска 8 июля в 07:30 часов утра произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции выяснили, что 29-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» ехал по проспекту Карла Маркса и в районе дома №24 столкнулся с автомобилем «Лада Веста», которым управлял 60-летний мужчина.

После столкновения вторая машина влетела в остановку, в которой располагалась пекарня. Половину помещения снесло, выбило стекла, а переднюю часть машины теперь врядли можно восстановить.

Пострадавших нет и никто не обращался за медицинской помощью. Полиция проводит проверку.