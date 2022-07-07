В Омске представили нового руководителя Сибирского отделения «Сбербанка»

Фото: телеграм-канал Дмитрия Ушакова

Сибирское отделение «Сбербанка» возглавил Дмитрий Солнцев. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков.

Нового руководителя представили главе региона Александру Буркову. В ходе встречи с политиками обсуждался вопрос партнерства.

- Обсудили государственно-частное партнерство и проекты по цифровизации медобслуживания и процессов государственного управления. Банк готов участвовать в создании цифрового адресного плана для 32 районов Омской области, - написал Дмитрий Ушаков.