Губернатор Бурков планирует решить проблему с авариями на трассе Омск-Тюмень

Сделать безопасной трассу на Тюмень станет сложной задачей для специалистов. Извилистая, узкая и с большим количеством фур - трасса Р-402 очень популярна среди автомобилистов Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

С 2017 года на 24% снизилось число погибших в авариях на дорогах региона. Такие цифры были озвучены сегодня, 2 февраля, в ходе заседания в облправительстве. Отмечается, что ДТП стало меньше из-за ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и работе по сокращению мест концентрации ДТП.

Однако специалисты фиксируют рост числа погибших на федеральных трассах. А до 2030 года по поручению президента смертность на дорогах нужно свести нулю. Поэтому губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать стратегию по снижению ДТП на трассах.

- В течение месяца нужно предоставить план действий, как мы будем решать эту проблему. Должны быть приняты конкретные меры. Мы должны понимать, что делаем в Тюкалинском, Любинском, Крутинском районах на федеральной трассе Тюмень — Омск, где происходят основные аварии, - цитирует главу правительства «Омскрегион».