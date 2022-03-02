В Омске продолжается реконструкция по улице Крупской

Контракт на выполнение работ по разработке рабочей документации и реконструкции объекта уже заключен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем строительном сезоне пройдет реконструкция автомобильной дороги по улице Крупской от улицы Перелета до улицы Лукашевича. Сейчас подрядчик начал подготовку к работам.

Проезжую часть планируют расширить до четырех полос и установить двустороннее освещение проезжей части и тротуаров. Также появятся разделительная полоса, велосипедная дорожка и заездные карманы. Протяженность дороги составит 700 метров.

Работы на объекте выполнит компания «АртРемСтрой». С ней уже заключен контракт на сумму 228 миллионов рублей.