Омской «Тепловой компании» грозит штраф до 4 миллионов рублей за оповещение о должниках

Тепловой компании грозит штраф в размере 4 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госжилинспеция сообщила о несвоевременной передаче данных о задолженности по услугам ЖКХ, которые с 1 января должны передавать управляющие и ресурсоснабжающие компании.

Среди «провинившихся» оказалась «Тепловая компания», которая допустила 400 нарушений по срокам ответа. Данные необходимо было отправлять через информационную систему ГИС ЖКХ.

Как отметили специалисты, за игнорирование каждого запроса представители выписывают штраф в сумме 10 тысяч рублей.

- Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» допущено свыше 400 нарушений сроков предоставления ответа. Руководителям организаций необходимо организовать соответствующую работу по недопущению сроков ответов на запросы минтруда Омской области, - напомнили в Госжилинспекции Омской области.