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Общество2 марта 2022 5:50

В Омской области на 3% снизилось число ВИЧ-инфицированных

Большое количество заражений врачи фиксируют у омичей в возрасте от 30 до 49 лет
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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ВИЧ-инфекция за 30 лет из смертельно опасной болезни стала хронической

ВИЧ-инфекция за 30 лет из смертельно опасной болезни стала хронической

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омский СПИД-центр опубликовал статистику заболеваний ВИЧ-инфекцией в 2021 году. По данным медучреждения, за прошлый год количество заражений снизилось. Врачи выявили 1150 новых случаев, что на 3% меньше, чем за 2020 год.

73% от общего количества пациентов были заражены половым путём. Остальные 26% от внутривенного введения наркотиков.

Среди молодых людей от 20 до 29 лет число инфицированных составляет 11,7%. В возрасте от 30 до 49 лет - 73,5%. С Сибири, по состоянию на 1 января 2022 года, медики зарегистрировали почти 310 тысяч случаев ВИЧ-инфекции.