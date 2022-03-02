Первая ракета «Ангара-А5» для космодрома Восточный находится в производстве омского «Полета»

На данный момент уже изготовлены отсеки для стыковки ракет Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 ракет-носителей «Ангара» находятся в производстве в омском ПО «Полет». Об этом рассказал генеральный директор центра имени М.В. Хруничева Алексей Варочко.

В работе омских специалистов сейчас электрозаправочный макет («НЖ») ракеты «Ангара-А5» и первая лётная ракета «Ангара-А5» для космодрома Восточный.

- В марте ожидается отправка всех баков и отсеков макета «НЖ» в цех окончательной сборки, где уже находятся макетные двигатели. В настоящее время готовность макета «НЖ» составляет 60%, а первой летной ракеты - 42-45%, - рассказал руководитель.

Сейчас третьи ступени макета «НЖ» и летной ракеты находятся в Москве. Перед транспортировкой на Восточный они будут отправлены в Омск, для проверки на контрольно-испытательной станции.

Напомним, что вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под «Ангару-А5». Завершение работ предполагается в конце 2022 года, а первый пуск должен состояться в конце 2023 года.