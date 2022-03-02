Служба гемодиализной помощи Омской области получит 10 новых микроавтобусов

Новый транспорт обеспечит пациентам комфортные и безопасные условия перевозки в диализные центры и отделения.

Восемь пассажирских машин уже сегодня поступит в центральные районные больницы Знаменского, Крутинского, Колосовского, Кормиловского, Марьяновского, Муромцевского, Называевского и Саргатского районов. Два автомобиля остаются в Омске для доставки горожан в диализные центры. На закупку новых микроавтобусов из бюджета Омской области было выделено 21,3 млн. рублей.

Впервые специальный автотранспорт для перевозки пациентов с хронической почечной недостаточностью в Омской области появился в 2018 году. Четыре года назад Александр Бурков передал в распоряжение 18-ти районных больниц 28 микроавтобусов. Прежде больных доставляли в диализные центры и обратно санитарными машинами. Сейчас транспортный парк службы гемодиализной помощи пополнился ещё на 10 новых машин марки GAZelle NEXT. Губернатор Александр Бурков вручил ключи от автомобилей руководителям медицинских учреждений, в распоряжение которых уже сегодня поступит транспорт. Это полностью закрывает потребность в автомобилях для такой категории пациентов. В этом году в рамках программы модернизации первичного звена в Омской области планируется приобрести еще 25 автомобилей

«Президент Владимир Путин обращает особое внимание на финансирование системы здравоохранения. По его инициативе была разработана и принята программа модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой в прошлом году мы приобрели за федеральные средства 30 машин скорой помощи. И эта программа будет продолжаться: в этом году мы также обновляем автопарк и закупаем еще 25 машин по данной программе,- сказал Губернатор Александр Бурков. – Желаю водителям безопасного движения, а нашим медикам – всегда успевать к тем, кому требуется ваша помощь. Спасибо, что бережёте здоровье жителей Омской области».

Главный врач Крутинской центральной районной больницы Сергей Науменко отметил, что здравоохранение не видело такой помощи в обновлении медицинского транспорта как за последние 3-4 года.

В настоящее время в регионе заместительную почечную терапию получают 645 пациентов, в том числе 208 жителей муниципальных районов. Использование новых автобусов обеспечит своевременное предоставление им медицинской помощи методом заместительной почечной терапии. Некоторые пациенты нуждаются в процедуре гемодиализа еженедельно, а иногда и чаще. Как и само лечение, доставка к месту его проведения и обратно для самих пациентов абсолютно бесплатна. Все затраты оплачивает бюджет региона.

В Колосовском районе 8 пациентов с почечной недостаточностью, которым для поездки в диализный центр требуется еще и сопровождение медицинского работника. Вместительный автомобиль решает эту проблему.

«Мы возим наших пациентов на лечение в Тару 3 раза в неделю и собираем их из разных населённых пунктов Колосовского района,- рассказал главный врач ЦРБ Колосовского района Николай Дмитриенко. - Это и сложная логистика, и длинный маршрут с учетом пути до Тары и обратно. Нам еще один такой вместительный автомобиль был не то что нужен, а необходим. Весь район благодарит Губернатора за это. Мы сможем возить пациентов, при этом обеспечивая им сопровождение медицинского персонала в дороге. Это чрезвычайно для нас важно”.