Директор школы в Омской области заработала на своих учениках миллион рублей

Обвиняемая вину признала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В суд передано дело экс-директора Увало-Ядринской школы, которую обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, женщина похитила из бюджета школы более 900 тыс. рублей. Она устроила своего сына дворником, пока тот работал на вахте. За него трудились ученики на уроках труда. В свою очередь, деньги за сына обвиняемая получала регулярно.

Как отметили в омском следкоме, бывшая директор признала вину, погасив причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.