Александр Бурков: Главная задача сегодня — это выполнение всех социальных обязательств работодателями и органами власти

В регионе появился новый оперштаб по поддержке социальных обязательств и экономики региона. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Для оперативного реагирования на изменения экономической ситуации в условиях санкционного давления на Россию в Омской области 1 марта был создан координационный штаб по устойчивому положению экономики, работы системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения.

Первое заседание штаба состоялось при участии представителей контрольно-надзорных служб, органов власти, предприятий и бизнеса.

«Важно выстоять и удержать достигнутые результаты. Несмотря на коронавирусные ограничения, за последний год нам удалось добиться роста промышленного производства в регионе более чем на 3%, объёма производства сельхозпродукции — на 2%, хорошие результаты показала и сфера строительства — рост составил почти 5%, более чем на 18% выросли объемы ввода жилья. В сфере малого и среднего бизнеса количество рабочих мест выросло на 8%. Нужно пройти зону экономической турбулентности с наименьшими потерями», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что федеральное Правительство оперативно реагирует на вводимые против России санкции. Премьер Михаил Мишустин уже анонсировал комплексную программу мер по поддержке российской экономики с учётом предложений от регионов.

«Наша с вами задача — обеспечить стабильную работу системообразующих предприятий, помочь им преодолеть препятствия во внешнеэкономической деятельности, а также в поиске новых поставщиков и выстраивании разрушающихся логистических цепочек. И главная задача сегодня, конечно, — это выполнение всех социальных обязательств работодателями и органами власти», — добавил Бурков.

Штаб должен формировать конкретные предложения по мерам дополнительной поддержки организаций и предприятий. Так правительство Омской области подготовило ряд предложений по общесистемным мерам поддержки, которые направили в Правительство России для принятия на федеральном уровне.

Уделили особое внимание вопросам деятельности предприятий систем жизнеобеспечения. Сейчас ЖКХ функционирует в штатном режиме. Предприятия коммунального комплекса начали работу по выявлению возможных рисков, способных повлиять на хозяйственную деятельность.

Второй вопрос был посвящён ситуации на рынке производства сельхозпродукции, оценке резервов сырья для обеспечения региона продовольствием и поставок продукции в другие субъекты, а также работе агропромышленного комплекса и подготовке к весенней посевной. В АПК ситуация не вызывает опасений. Пока особых трудностей нет и запасов достаточно. Губернатор поручил жёстко контролировать вывоз зерна и подготовить предложения на федеральный уровень по компенсации сельхозпроизводителям затрат на дизельное топливо.