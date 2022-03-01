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Общество1 марта 2022 11:35

44% омичей зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц

Самые высокие зарплаты у строителей, перевозчиков и рабочего персонала
Виктория КОВЕРНЕВА
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Прибыльной сферой работы оказалось строительство

Прибыльной сферой работы оказалось строительство

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики сайт по поиску работы hh.ru выяснили, что 44% жителей региона зарабатывают до 30 тыс. рублей в месяц. Так работодатели оценивают труд студентов, начинающих специалистов, работников образования и административный персонал.

От 30 до 50 тысяч рублей получают 37%. Это люди, работающие в закупках и автобизнесе. От 50 до 100 тыс. рублей получают всего 14% опрошенных. Они заняты в сферах строительства, транспорта либо являются рабочим персоналом.

Между тем, больше 100 тыс. рублей зарабатывают 5% респондентов. Среди них 18% мужчин и 8% женщин.