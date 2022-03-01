44% омичей зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц

Прибыльной сферой работы оказалось строительство Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики сайт по поиску работы hh.ru выяснили, что 44% жителей региона зарабатывают до 30 тыс. рублей в месяц. Так работодатели оценивают труд студентов, начинающих специалистов, работников образования и административный персонал.

От 30 до 50 тысяч рублей получают 37%. Это люди, работающие в закупках и автобизнесе. От 50 до 100 тыс. рублей получают всего 14% опрошенных. Они заняты в сферах строительства, транспорта либо являются рабочим персоналом.

Между тем, больше 100 тыс. рублей зарабатывают 5% респондентов. Среди них 18% мужчин и 8% женщин.