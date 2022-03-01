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Общество1 марта 2022 11:32

В Омске появится экспериментальный «умный» светофор

Тестировать систему планируют два месяца
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Новый комплекс поможет в уменьшении пробок на дороге

Новый комплекс поможет в уменьшении пробок на дороге

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации мэрии города , на пересечении Окружной дороги и улицы 10 лет Октября установят аппаратно-программный комплекс, позволяющий увеличить пропускную способность перекрестков.

Светофор, который там уже есть, дополнят видеокамерами и датчиками. С их помощью можно в режиме реального времени оценить количество проезжающих машин и в зависимости от загруженности светофор будет менять сигналы.

Тестирование новой системы продлиться примерно два месяца. Если эксперимент удастся, такие светофоры появятся также на других перекрестках Омска, где необходимо быстрое изменение режимов проезда.