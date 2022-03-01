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Общество1 марта 2022 11:23

Омские спасатели получили катер на воздушной подушке

Спецтехника будет актуальна во время весеннего паводка
Виктория КОВЕРНЕВА
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Катер способен двигаться не только над водой, но и по суши. Фото: МЧС России по Омской области

Катер способен двигаться не только над водой, но и по суши. Фото: МЧС России по Омской области

Пресс-служба регионального МЧС рассказала о получении многофункционального катера, который позволяет двигаться с большой скоростью над водой и твердой поверхностью за счет воздушной подушки.

По мере необходимости спецсредство будет использовано спасателями во время паводка. Пока оно передислоцировано из Крутинского муниципального района в город Омск. Как отмечают спасатели, основное преимущество катера - большая грузоподъёмность. Это позволяет сотрудникам МЧС эвакуировать одновременно до 8 человек.

Скоростной катер может передвигаться по рекам и озерам. Он способен двигаться не только над водой, но и над относительно ровной поверхностью суши, льдом, заболоченной поверхностью.