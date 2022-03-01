В Омской области отменяют QR-коды

Заболеваемость коронавирусом в регионе значительно снизилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим повышенной готовности, а также масочный режим сохранятся на территории Омской области до 31 марта. Такое решение принял оперштаб.

Но вот QR-коды при посещении учреждений культуры, торговых центров, парикмахерских и бассейнов отменяют сегодня, 1 марта. По решению штаба, из-за снижения заболеваемости из ковидного фонда выведут 270 коек. Также убирают ограничения по 50%-ной заполняемости зрительных залов на спортивных мероприятиях.

- Мы видим, что сегодня выздоравливают в два раза больше людей, чем заболевают. Последние дни мы не госпитализировали детей. Это говорит о том, что у нас резко снижаются заболеваемость и тяжесть заболеваемости, — прокомментировал губернатор Александр Бурков решение штаба.