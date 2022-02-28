В ОмГПУ прошла V Региональная научно-практическая онлайн-конференция «Встреча поколений»

Навстречу 90-летнему юбилею Омский государственный педагогический университет проводит серию социально значимых мероприятий. Так, 25 февраля на факультете начального, дошкольного и специального образования ОмГПУ состоялась V Региональная научно-практическая онлайн-конференция «Встреча поколений», посвященная 114-летию со дня рождения профессора Розы Евгеньевны Левиной. Тема конференции – «Исследование закономерностей специального обучения и воспитания лиц с нарушенным речевым развитием».

Мероприятие открыл декан факультета начального, дошкольного и специального образования Сергей Владимирович Щербаков: «Сегодня как никогда актуальна тема преемственности. Связь основоположников и всех тех специалистов, которых мы готовим для школ и детских садов, очень важна. Мы гордимся нашими студентами, которые являются активными участниками и призерами различных региональных, федеральных и международных олимпиад и конкурсов. Задача будущих поколений – продолжить традиции своего учителя, а также сохранить и творчески развить идеи своих педагогов. Мы продолжаем классическую идею дефектологии и конфликтологии. Отрадно, что современная студенческая молодежь выбирает стратегию учиться и профессионально развиваться. Каждый год факультет прирастает новыми студентами с современными подходами и горящими глазами».

По словам организаторов, конференция проводится с целью изучения современных тенденций и перспективных направлений закономерностей специального и инклюзивного образования в России и за рубежом лиц с нарушенным речевым развитием; обмена практическим опытом и укрепления взаимодействия между организациями, осуществляющими образовательную деятельность и сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; развития творческого потенциала молодых ученых и студентов.

«Роза Евгеньевна Левина заложила основы теории и практики отечественной логопедии. Она свои первые научные шаги делала под руководством Льва Семеновича Выготского, и эти идеи заложила в основу учения, которое, прежде всего, посвящено общему недоразвитию речи. Теория общего недоразвития речи является самым мощным вкладом Розы Евгеньевны в дело отечественной логопедии. В свою очередь, под руководством Р.Е. Левиной 39 аспирантов защитили диссертацию. Преемником теории Левиной являлась ее ученица Г.В. Чиркина. Галина Васильевна открыла и долгие годы патронировала профиль “Логопедия” в нашем вузе. Данная конференция – показатель преемственности нескольких научных поколений. Мероприятие также позволило создать благоприятные условия для взаимодействия высшей школы с работодателями. Наши выпускники ежегодно пополняют организации системы здравоохранения, приходят работать в адаптивные школы и детские сады. Среди участников конференции и работодатели, которые являются выпускниками нашего университета. Мы уверены, что данная конференция стала связующим звеном науки и практики», – поделилась заместитель декана по учебной и воспитательной работе факультета начального, дошкольного и специального образования ОмГПУ Светлана Николаевна Викжанович.

В работе конференции приняли участие более 200 человек – студенты (бакалавры, магистранты), обучающиеся по профилю «Логопедия», а также специалисты-практики образовательных учреждений г. Омска (детский сад компенсирующего вида № 400, детский сад № 282 комбинированного вида, адаптивная школа – детский сад № 301, адаптивная школа – детский сад № 292, адаптивная школа-интернат № 17 и др.).

«Ежегодно с коллегами участвуем в конференциях кафедры. В 2007 году закончила ОмГПУ по направлению “Логопедия”. Более 13 лет работаю по специальности. Полученные знания помогают мне в подготовке к занятиям, в выстраивании диалога с родителями по развитию, формированию и коррекции речевых нарушений у детей. Работать с детьми всегда интересно и увлекательно. Речь тесно связана с мышлением, памятью, вниманием и деятельностью. Без этой функции ребенок не будет полноценно развиваться. Логопедия тесно связана с медициной, педагогикой и психологией. В этом ракурсе и осуществляется подход к каждому ребенку с речевыми нарушениями. Я являюсь куратором по практике студентов. Почти 50 % выпускников продолжают работать по специальности, и мы с ними поддерживаем связь, предоставляем помощь в работе», – поделилась выпускница ОмГПУ, учитель-логопед адаптивной школы – детского сада № 292 Надежда Андреевна Корсакова.

На конференции было представлено более 40 стендовых докладов по вопросам профилактики, выявления и преодоления отклонений речевого развития детей дошкольного возраста; обучения и коррекции школьных трудностей; диагностики и коррекции речевых нарушений у лиц с ОВЗ.

Обучающиеся ОмГПУ совместно с преподавателями проводят научные исследования на базах образовательных организаций нашего региона. Многие исследования студентов ОмГПУ получают большой отклик от практикующих логопедов и родителей детей с ОВЗ. Так, интерес аудитории вызвало исследование студентки Вероника Вунш на тему «Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми с ОВЗ». В рамках этого исследования была составлена и апробирована анкета, цель которой заключалась в установлении обратной связи между родителями, которые уже имели неоднократный опыт общения с разными специалистами-логопедами. Анкета содержала в себе 15 вопросов разного типа: открытого, закрытого. В опроснике родители делились своим опытом негативного и/или позитивного взаимодействия с учителями-логопедами. В завершение исследования были получены результаты, которые экспертная группа разделила на пять разделов: образ логопеда глазами родителей, формы взаимодействия логопеда с семьей, результативность коррекционной логопедической работы, отрицательный опыт и пути разрешения конфликтов, положительный опыт. После анализа результатов автором был создан флаер-помощник с краткой информацией для начинающих логопедов и для практиков, которые столкнулись с проблемами в общении. «Меня как исследователя больше всего порадовал и воодушевил интерес к выбранной мною проблеме, так как в начале становления моего профессионального пути у меня тоже возникали трудности в общении с семьями сопровождаемых детей. Всегда приятно быть полезным коллегам», – поделилась Вероника Вунш.

Также в рамках конференции состоялась презентация второго выпуска журнала «Вестник ОмГПУ». Журнал размещен на Образовательном портале ОмГПУ и в группе «ВКонтакте» Ресурсного центра инклюзивного образования г. Омска. В группу составителей выпуска вошли студенты факультета начального, дошкольного и специального образования ОмГПУ.

Добавим, что в рамках мероприятия были подведены итоги конкурса на лучшую эмблему конференции. Среди множества вариантов эмблем, разработанных студентами направления «Логопедия», лучшей стала работа Анны Хомутовой.