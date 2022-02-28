Омск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 8:10

Омская прокуратура через суд добилась строительства линий освещения в Октябрьском округе

Фонари должны появиться на улицах 6-я Линия и 3-я Транспортная
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новые фонари в 2022 году должны появиться на улицах 40 лет Ракетных войск, 11-й Амурской, Аносова, а также 30-й Северной

Новые фонари в 2022 году должны появиться на улицах 40 лет Ракетных войск, 11-й Амурской, Аносова, а также 30-й Северной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный районный суд удовлетворил требования прокуратуры о строительстве линий освещения на двух улица Октябрьского округа. Теперь городская администрация должна обеспечить уличными фонарями улицы 6-я Линия и 3-я Транспортная в районе участков, где расположены «социально значимые объекты».

- Проверкой установлено, что на ул. 6-я Линия (от ул. 1-я Транспортная до ул. 3-я Транспортная) и ул. 3-я Транспортная (от ж/д переезда до проходной Шинного завода) отсутствует надлежащее уличное освещение, вблизи которых расположены социально значимые объекты, а также расположены нерегулируемые пешеходные переходы, – пояснили в прокуратуре.

Контроль за исполнением судебного решения областная прокуратура взяла на себя.