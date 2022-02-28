Омская прокуратура через суд добилась строительства линий освещения в Октябрьском округе

Новые фонари в 2022 году должны появиться на улицах 40 лет Ракетных войск, 11-й Амурской, Аносова, а также 30-й Северной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный районный суд удовлетворил требования прокуратуры о строительстве линий освещения на двух улица Октябрьского округа. Теперь городская администрация должна обеспечить уличными фонарями улицы 6-я Линия и 3-я Транспортная в районе участков, где расположены «социально значимые объекты».

- Проверкой установлено, что на ул. 6-я Линия (от ул. 1-я Транспортная до ул. 3-я Транспортная) и ул. 3-я Транспортная (от ж/д переезда до проходной Шинного завода) отсутствует надлежащее уличное освещение, вблизи которых расположены социально значимые объекты, а также расположены нерегулируемые пешеходные переходы, – пояснили в прокуратуре.

Контроль за исполнением судебного решения областная прокуратура взяла на себя.