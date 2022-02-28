В Омске пассажиры и водители общественного транспорта снова оштрафованы за отсутствие масок

Медики предупреждают омичей о соблюдении мер безопасности в общественных местах Фото: УКЛАДОВ Егор

Пресс-служба министерства региональной безопасности сообщила об итогах проверки по ограничительным мерам по COVID-19. Надзорные органы ежедневно проводят рейды по проверке соблюдения эпидемиологических мер жителями города.

За минувшую неделю с 21 по 27 февраля сотрудники проверили более 700 транспортных средств. Из 136 составленных протоколов об административных правонарушениях 133 пришлись на граждан и 3 в отношении водителей.

Также контроль провели в более 1000 точках общественного питания и объектов торговли. Из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер было обнаружено 155 нарушений