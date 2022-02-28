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Общество28 февраля 2022 4:24

Омских водителей предупредили о гололедице и метелях на дорогах региона

Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие часы
Виктория КОВЕРНЕВА
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Ухудшение погоды прогнозируется на два дня

Ухудшение погоды прогнозируется на два дня

Фото: Виктория МИНАЕВА

В связи с резкой сменой температурного режима Госавтоинспеция предупреждает водителей об опасностях на дорогах региона. Уже в ближайшие часы на территории Омской области прогнозируются снегопады.

Автомобилистов просят не лихачить, соблюдать интервал между автомобилями и быть аккуратнее при совершении маневров. А вот пешеходам напоминают, что переходить через дорогу нужно только убедившись, что вас точно видят и пропускают.

По данным Обь-Иртышского управления, сегодня в Омске днем ожидается 0…-5°С. Ночью -6…-11°С, при прояснении до -16°С. В ночные часы местами пойдет небольшой снег, туман, изморозь. Днем осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный до 9 м/с.