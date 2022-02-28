«Росводоканал Омск» возобновил очный прием клиентов

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С сегодняшнего дня сотрудники предприятия готовы принять и ответить на запросы потребителей в офисах по адресам: улица Маяковского, 2 и улица Малунцева, 30. Напомним, из-за резкого роста заболеваемости горожан и сотрудников предприятия с 7 февраля офисы были закрыты для визита. Обратиться в компанию можно было электронными способами, с помощью почтового сообщения или просто опустив документы в специальный ящик.

«С 24 февраля мы открыли кассы, с сегодняшнего дня – офисы. Тех кому необходима очная консультация мы просим планировать время визита заранее. Прием клиентов ведем по предварительной записи. Талоны размещаются на сайте каждую пятницу. Записаться также можно по телефону контакт-центра 53-00-11 или отсканировав QR-код на квитанции», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

В офисах обслуживания клиентов можно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, передать показания приборов учета, оформить справку об отсутствии долгов, получить консультации, подать заявку на опломбировку, на получение технических условий, заключить или перезаключить договор оказания услуг, узнать о дополнительных сервисах водоканала и заказать их.

«Росводоканал Омск» призывает местных жителей при очном посещении офисов обслуживания клиентов соблюдать правила гигиены - дезинфицировать руки, носить медицинскую маску, сохранять социальную дистанцию в полтора метра.

Режим работы Центрального офиса (ул. Маяковского, 2): пн., вт., ср., пт.: 08.00-18.00 ч, сб.: 08.00-12.00 ч, чт. - неприемный день, вс. – выходной.

Режим работы офиса «Малунцева, 30»: пн., вт., ср.: 09.00-18.00 ч., чт. - неприемный день. пт.: 09.00-17.00 ч., сб., вс.- выходной.

При этом в компании напоминают, что все возникающие вопросы абоненты могут решить дистанционно. Для оплаты услуг и передачи показаний счетчиков абоненты-частные лица могут воспользоваться следующими онлайн-сервисами:

- мобильным приложением «РВК.Услуги» (скачать приложение на мобильные устройства можно на базе Android через Google Play, для IOS - App Store);

- «Личным кабинетом» на сайте предприятия;

- сервисами «Сбербанк-онлайн», «ВсеПлатежи» и другими банковскими сервисами.

«Росводоканал Омск» желает горожанам крепкого здоровья и благодарит за своевременную оплату, которая позволяет предприятию обеспечивать бесперебойность оказания услуг, поддерживать их качество, продолжать запланированные работы на сетях.