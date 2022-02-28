На пожаре в Омске погиб четырехлетний ребенок, еще двое госпитализированы

Судя по информации МЧС, этой зимой пожаров в жилых постройках было немного. Фото: СУ СКР по Омской области

Следственными органами Омской области возбуждено дело по статье причинение смерти по неосторожности после пожара, произошедшего в Больших полях Советского округа.

Накануне в поселке произошло возгорание, огонь охватил сразу три жилых дома. В результате чего погиб 4-летний ребенок, двое детей 8-ми и 9-ти лет госпитализированы. Как сообщают специалисты, сейчас опасности для их жизни нет.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе омского следкома.