В Омской области запущен региональный телеграм-канал по борьбе с фейками

Редакции нескольких российских неполитических телеграмм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф.

Ресурс публикует разоблачения многочисленных ложных сообщений об освободительной спецоперации на Донбассе.

Сайт «Война с фейками» разоблачил более сотни ложных сообщений о спецоперации по спасению Донбасса. Интернет-ресурс запустили владельцы и администраторы нескольких неполитических телеграмм-каналов для того, чтобы дать объективную информацию о происходящем на Украине.

Даже иностранные СМИ подтверждают, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков: на BBC вышло уже два расследования о ложных сообщениях, связанных с происходящим на Украине, при этом большинство фейков распространяется непосредственно украинскими и проукраинскими пабликами и каналами.

В Омской области также запустили свой региональный ТГ-канал по борьбе с не достоверной информацией, связанной с темой спецоперации по спасению Донбасса.