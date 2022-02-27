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Общество27 февраля 2022 9:47

До 2 марта будут действовать спецусловия для собравшихся на юг России омичей

Омский аэропорт опубликовал памятку для пассажиров, купивших билеты на рейсы на период закрытия аэровокзалов
Виктория КОВЕРНЕВА
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Памятка. Фото: Росавиация

Памятка. Фото: Росавиация

Омский аэропорт обратился к владельцам авиабилетов на рейсы южных направлений. Пассажиры, которые собрались прилететь или покинуть Омск в направлениях Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя должны ознакомиться с памяткой Росавиации.

До 2 марта включительно будут действовать ограничения на полеты в аэропорты этих городов. В разъяснениях ведомства указаны способы сдачи или обмена билетов. Предусмотрены разные ситуации, которые могли возникнуть у пассажиров.

Всех собравшихся по работе или в гости владельцев авиабилетов просят следить за актуальной информацией на сайтах перевозчиков и через онлай-табло Омского аэропорта.