До 2 марта будут действовать спецусловия для собравшихся на юг России омичей

Памятка. Фото: Росавиация

Омский аэропорт обратился к владельцам авиабилетов на рейсы южных направлений. Пассажиры, которые собрались прилететь или покинуть Омск в направлениях Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя должны ознакомиться с памяткой Росавиации.

До 2 марта включительно будут действовать ограничения на полеты в аэропорты этих городов. В разъяснениях ведомства указаны способы сдачи или обмена билетов. Предусмотрены разные ситуации, которые могли возникнуть у пассажиров.

Всех собравшихся по работе или в гости владельцев авиабилетов просят следить за актуальной информацией на сайтах перевозчиков и через онлай-табло Омского аэропорта.