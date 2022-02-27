После присоединения ПАТП№4 к омской «восьмерке» руководить предприятием продолжит Михаил Томилов

За несколько лет почти все муниципальные транспортные предприятия стали частью ПАТП №8 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, после реорганизации ПАТП №8 предприятием продолжит руководить Михаил Томилов.

После увольнения предыдущего директора Виталия Маслика, Томилов был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя.

Напомним, что городские власти запланировали слияние не функционирующего ПАТП № 4 с ПАТП № 8. Это необходимо для снижения затрат на содержание транспортного предприятия.