После присоединения ПАТП№4 к омской «восьмерке» руководить предприятием продолжит Михаил Томилов

За несколько лет почти все муниципальные транспортные предприятия стали частью ПАТП №8
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, после реорганизации ПАТП №8 предприятием продолжит руководить Михаил Томилов.
После увольнения предыдущего директора Виталия Маслика, Томилов был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя.
Напомним, что городские власти запланировали слияние не функционирующего ПАТП № 4 с ПАТП № 8. Это необходимо для снижения затрат на содержание транспортного предприятия.