Три человека погибли, пять пострадали в ДТП под Омском

Нелепая ошибка стоила жизни трёх человек

Накануне на Сыропятском тракте произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По информации Госавтоинспекции, в районе поселка Ростовка в направлении улицы 10 лет Октября, 52-летний водитель автомобиля «Форд Маверик» около СНТ «Мир» выехал на сторону встречного движения, где допустил столкновение с «Ладой Грантой».

В результате аварии 3 человека погибли, еще 5 – пострадали и доставлены в медицинское учреждение.

- На месте происшествия скончались: 52-летний водитель отечественного автомобиля, и двое его пассажиров: женщины 39-ти и 66-ти лет. Все погибшие – жители Кормиловского района. Госпитализированы: пассажир «Лады» - 14-летняя девочка, а также водитель «Форда» и его пассажиры, девочка 4-х лет, мужчина 28-ми лет, 27-летняя женщина, - уточнили в пресс-службе полиции.

Правоохранители также отметили, что оба водителя были трезвыми. Теперь в отношении мужчины, управлявшего внедорожником, возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.