Количество пенсионеров в Омской области сократилось на 18 тысяч человек

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3% Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации Омскстата, по состоянию на 1 января текущего года на учете в системе Пенсионного фонда Омской области состоят 587,8 тысячи пенсионеров. По сравнению с 2021 годом, их количество уменьшилось ровно на 18 тысяч человек.

Средний размер пенсий, по подсчетам аналитиков, составил 15 886,8 тысячи рублей, что на 1 063 рубля больше, чем годом ранее.

476,6 тысячи омичей получают страховую пенсию по старости, средний размер которой составляет 16 837,3 рубля. Социальная пенсия размером 10 568 рублей в Омской области положена 46,8 тысячи человек.