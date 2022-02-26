Александр Бурков вручил коллективу Государственного омского русского народного хора свидетельство о присвоении звания «Академический»

В январе 2022 года исполнилось 120 лет со дня рождения Елены Владимировны и 100 лет со дня рождения Георгия Николаевича. Первый художественный руководитель Омского хора Елена Калугина сформировала его репертуар, определила неповторимый творческий облик и привела к известности за рубежом. Георгий Пантюков – продолжатель дела Калугиной, бережно сохранял заложенные ею традиции и находил новые, соответствующие критериям времени формы осмысления, прочтения, подачи репертуара. Это позволило Омскому хору выйти на новый профессиональный уровень: коллектив достиг международной славы, представляя русскую культуру во всем мире.

В представленной сегодня зрителям концертной программе «Наши славные имена» собрано лучшее из того, что создано Еленой Калугиной и Георгием Пантюковым. Cо сцены прозвучали русские народные и авторские песни «Погас закат за Иртышом», «На калине белый цвет», «Даль сибирская», «Коробейники», «Живет моя отрада». Артисты исполнили яркие вокально-хореографические композиции «Масленица», «Ямщицкая пляска», «Крутись, веретенце», «Сибирская потеха», «Край сибирский, богатырский». Программа «Наши славные имена» уникальна тем, что в ней транслировались раритетные аудио- и видеозаписи, фотоснимки из архивов Омского хора, на которых запечатлены руководители коллектива. При подготовке программы была проделана большая работа по поиску и восстановлению редких записей, кадров и других материалов. Кроме того, применено неординарное постановочное решение – прямые включения из закулисья. Короткие видеотрансляции отразили, как артисты готовятся к выходу на сцену – настраивают инструменты, поправляют костюмы, распеваются. «Наши славные имена» – это художественное посвящение Елене Калугиной и Георгию Пантюкову, которые стали настоящими героями, открыв миру русскую народную культуру.

За высокий уровень творческой и исполнительской деятельности в сфере культуры и искусства Омской области Государственному омскому русскому народному хору присвоено звание «Академический». Это первый случай присвоения этого звания творческим коллективам Омской области не на федеральном, а региональном уровне. Для введения такой практики по особому поручению Губернатора Александра Буркова в декабре 2021 года было разработано и принято Положение о поощрении учреждений культуры Омской области, профессиональных художественных и творческих коллективов за высокие достижения в сфере музыкального, театрального и хореографического искусства и значительный вклад в развитие культуры в Омской области и за её пределами посредством присвоения им звания «Академический». И Омский русский народный хор стал первым творческим коллективом региона, удостоенным этого высокого звания Указом Губернатора Омской области. Сегодня после концерта Александр Бурков лично вручил Свидетельство о присвоении звания «Академический» Омскому хору. На сцену под аплодисменты зрителей коллектив вышел в полном составе: балетная и вокальная группы, оркестр, руководители всех направлений деятельности хора и, конечно же, неизменный участник всех выступлений и узнаваемый символ - Хозяин Сибири – медведь.

«Говорят, что тот, кто владеет искусством песни, владеет душой. Не даром народом сказано: «песня за душу берет». И я в очередной раз испытал именно такие чувства благодаря творчеству наших артистов. В этом немалая заслуга основателей нашего прекрасного и любимого коллектива Елены Владимировны Калугиной и Георгия Николаевича Пантюкова. Сегодня мы присваиваем омскому хору звание «Академический»,- сказал Александр Бурков. Зрители овациями приветствовали его слова. От их имени Губернатор поблагодарил артистов, сотрудников и руководителей хора.

«Спасибо вам за труд, творчество, вашу любовь к Омской земле, Сибири, России-матушке. Желаю вам достижения новых творческих высот, семейного счастья, тепла, любви в коллективе, признания и оваций зрителей и, конечно же, дальнейшего прославления на жизнь великой многонациональной России!», - пожелал Губернатор Александр Бурков прославленному коллективу.

Свидетельство из рук Губернатора приняла от имени хора директор Омской филармонии Ирина Лапшина, которая поблагодарила Александра Буркова за его инициативу.

«Теперь в названии коллектива будет на одно слово больше, но произносить мы его будем с огромной гордостью»,- сказала директор Омской филармонии, в состав которой входит государственный русский народный хор.

Для коллектива звание «Академический» равноценно почетному званию «Народный артист Российской Федерации». Это уже третий творческий коллектив региона, удостоенный звания «Академический». До этого оно было только у Омского театра драмы и симфонического оркестра.

Государственный академический Омский русский народный хор является сокровищницей песенных традиций, зажигательных самобытных плясок, непревзойденным исполнителем произведений современных композиторов, работающих в народной стилистике. Сейчас руководство коллективом осуществляет Художественный совет Омского хора, главный хормейстер – Галина Поддубная, хормейстер – Илья Михальцов, главный балетмейстер – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Зуфар Толбеев, главный дирижер – заслуженный деятель культуры Омской области Владимир Евдокимов, начальник хора – Елена Ермакова. В составе коллектива сегодня 83 артиста.