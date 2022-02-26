Последние заморозки этой зимой ждут омичей в самом конце февраля

В ближайшие два дня будет солнечно и прохладно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прогнозе погоды Обь-Иртышского ФГБУ, последние заморозки на неделе ждут омичей 27 и 28 февраля.

Сегодня ночью столбик термометра опустится до -17...-22 градусов, завтра днем температура составит всего -2...-7 градусов. Подует юго-западный ветер, скорость его в течение суток будет разной - от 3 до 10 м/с.

28 февраля ночь будет без существенных осадков, по северу прогнозируют небольшой снег, местами туман, изморозь. Днем - небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью -7…-12, при прояснении до -17 градусов, днем -1…-6.

Ночь на 1 марта - без существенных осадков, днем небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами метель. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, Температура днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с, ночью -6…-11 градусов, местами до -16, днем -1…-6 градусов. И будет теплеть.