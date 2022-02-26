Ко Дню Победы в Омске высадят 45 тысяч цветов

Пока у омских агроном готово 17 тысяч саженцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает администрация города, к посеву цветочных семян для летнего сезона приступили омские агрономы. Пока они подготовили около 17 тысяч сеянцев, среди которых бархатцы, сальвия, петуния, все - разных оттенков.

«Семена уже взошли, частично мы уже их распикировали», — рассказала агроном, начальник сектора тепличного комплекса управления дорожного хозяйства и благоустройства Оксана Торбач.

Всего в Омске высадят 45 тысяч цветов, выращенных из этих семян, украсят цветники вблизи мемориалов, памятников, в местах проведения торжественных мероприятий и возложений накануне Дня Победы. В том числе это парк имени 30-летия Победы, скверы имени Карбышева и 70-летия Победы, бульвар Победы, территория проведения патриотической акции «В лесу прифронтовом», территория у памятников Маршалу Жукову, Труженикам тыла, Солдатской матери Анастасии Ларионовой.