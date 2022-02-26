Омичка представит нашу страну на конкурсе красоты «Мисс Европа-2022»

Соцсети Ксении Гнединой.

28 февраля, в последний день зимы, в ливанском Бейруте пройдет конкурс красоты «Мисс Европа-2022». За звание победительницы будут бороться 30 красавиц из разных стран. Россию на нем представит омичка Ксения Гнедина.

Девушка родилась в Омске, но позже переехала в Москву, где поступила в РАНХиГС. Девушка получила высшее образование по специальности «Журналистика». В прошлом году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Останкино».

«Надеюсь, к участницам из России не будет предвзятого отношения, несмотря на политическую обстановку, и оценивать будут девушек, а не страну, – поделилась Ксения с «Городом 55».