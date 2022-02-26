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Общество26 февраля 2022 9:49

Омскому парку имени 30-летия ВЛКСМ покупают карусель за 12 миллионов рублей

Главный парк города запустит летом новый аттракцион
Наталья ВИРКУНЕН
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Этим летом, возможно, омичи прокатятся на новой карусели.

Этим летом, возможно, омичи прокатятся на новой карусели.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На сайте госзакупок появился тендер о покупке для омского парка имени 30-летия ВЛКСМ большой карусели стоимостью 12,3 млн рублей.

Новый аттракцион похож на те, что обычно показывают в кино: вращающаяся платформа с фигурами разноцветных жеребят, лошадей, слонов, карет, колесниц. Развлечение рассчитано на детей и взрослых, а дети от года до 6 лет смогут покататься в сопровождении родителей.

В вечернее время карусель будет подсвечиваться иллюминацией из 1700 ламп. Аттракцион должен быть поставлен в город в течение ближайших трех-четырех месяцев.

Ранее для этого же парка город закупил водный аттракцион по цене свыше 9 млн рублей.