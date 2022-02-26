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Общество26 февраля 2022 9:03

Охотнику из Омска грозит 2 года тюрьмы за убитую косулю

Омич признался, что перепутал животное с лисой
Виктория КОВЕРНЕВА
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В содеянном мужчина сознался

В содеянном мужчина сознался

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в омской полиции, жителю Омска грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 40 тысяч рублей за убийство косули. О преступлении сообщил инспектор животного мира, который обнаружил место забоя животного недалеко от деревни Богодуховка.

Полицейские и охотинспектор проследовали по свежим следам снегохода, которые привели их к жилому дому. Как оказалось, у сельчанина в гостях был родственник из Омска. Он приехал на охоту с официальным разрешением на добычу пушных животных, однако сам застрелил косулю.

Охртник признался, что издалека принял лежавшую на снегу косулю за лисицу и выстрелил. Когда увидел, что ранил животное, охота на которого запрещена, добил его и разделал.

Правоохранителями возбуждено уголовное за незаконную охоту.