Из-за тумана самолет из Сочи в Омск сел в Тюмени

Аэропорты 11 южных регионов закрыты до 2 марта Фото: Дарья АСЛАМОВА

Утренний рейс из Сочи в Омск задержался на несколько часов. Это связано с туманом. Перед посадкой в Омске самолет приземлился в Тюмени. Таким образом борт, который должен был прибыть 06:35, приземлился в Омском аэропорту в 9:57.

Обратный рейс также был отложен на несколько часов. Из Омска в Сочи самолет вылетел в 10:30.

Напомним, что временные неудобства связаны с приостановкой работы 11 российских аэропортов, расположенных в южных приграничных регионах. Из Омска по-прежнему нельзя улететь Краснодар. Сегодня же, 26 февраля, отменили рейсы перевозчика «Северный ветер» в Москву и Санкт-Петербург.