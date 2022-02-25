Александр Бурков утвердил дополнительные меры социальной поддержки жителей Омской области на догазификацию

Сегодня Губернатор Омской области Александр Бурков провел заседание регионального штаба по газификации. Ключевым стал вопрос о дополнительных мерах соцподдержки по оплате расходов на догазификацию для отдельных категорий граждан. Напомним, по условиям программы, которая выполняется по поручению Президента России Владимира Путина, догазификация подразумевает подведение трубопровода только до границ домовладений, а на земельных участках и в домах все работы по разводке газа и подключению оборудования находятся в зоне ответственности их владельцев.

Чтобы догазификация стала ещё более доступной для максимально большего числа омичей, на региональном уровне решили ввести меры социальной поддержки. Для льготных категорий граждан (инвалиды и участники Великой Отечественной войны и их вдовы, блокадники, тыловики и сироты войны, ветераны труда, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также работники государственных и муниципальных учреждений и работники сельского хозяйства) предусмотрели единовременную компенсацию на возмещение затрат на приобретение, установку и подключение оборудования, а также на проектирование и строительство сети газопотребления внутри земельного участка. Соответствующий указ Губернатора был подписан 15 февраля.

Сегодня на заседании принято решение расширить число льготников и скорректировать размер компенсации. В число льготных категорий включили бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Кроме того, как сообщил заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов, по итогам совещания с депутатами фракции партии «Единая Россия» предложено ввести дифференцированный подход к размерам компенсации в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Так, компенсация будет составлять 90 тысяч рублей, если среднедушевой доход семьи не более 1,5 величины прожиточного минимума (16 957,5 рубля). При среднедушевом доходе семьи в два прожиточных минимума (22610 руб.) компенсируют 70 тысяч рублей, при доходе в 2,5 прожиточных минимума (28262,5 рубля) – 50 тысяч рублей. По данным регионального Минэнерго, минимальный набор услуг по подключению газа стоит около 45 тысяч рублей и примерно в эту же сумму оценивается монтаж этого оборудования.

Изменения в указ внесут до 10 марта текущего года. За возмещением затрат смогут обратиться в том числе и те льготники, домовладения которых уже догазифицированы.

Во всех муниципальных образованиях, где проложены сети газоснабжения, организованы территориальные штабы по газификации, в которые входят газораспределительные организации. Представители всех газораспределительных организаций, осуществляющих подключения, доложили Александру Буркову о реализации программы по догазификации. В марте полностью завершится инвентаризация негазифицированных домовладений, после чего необходимо оперативно составить полный пообъектный план-график, отметил Губернатор.

«Обращаюсь к главам муниципальных образований. Вы ответственные за составление полного плана-графика. Если газораспределительные организации саботируют – будем принимать решения по отношению к ним. Другого варианта у нас нет. Мы будем выполнять программу Президента на 100%. Никаких послаблений не будет», – подчеркнул Александр Бурков.

По состоянию на сегодняшний день по программе догазификации в Омской области подана 11201 заявка, из них приняты 9116. Заключено 1324 договора на догазификацию, выполнено 380 подключений. Отправить заявку на бесплатную догазификацию можно на портале СОЦГАЗ.РФ, на портале Госуслуг, сайтах газораспределительных организаций или в их офисах. Отметим, что подать заявку достаточно одним из указанных выше способов, дублировать заявку не нужно. Она обязательно будет рассмотрена.

Отметим, что в программе догазифкации могут принять участие только жители населенных пунктов, в которых уже проложены газораспределительные сети. При этом многоквартирные дома и садовые товарищества не попадают под условия программы догазификации.