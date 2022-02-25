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Общество25 февраля 2022 12:07

В Омске на выходных в парках заработают аттракционы

Они будут работать при температуре выше 10 градусов
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Омичи смогут приятно провести время на выходных днях

Омичи смогут приятно провести время на выходных днях

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В ближайшие субботу и воскресенье в связи с потеплением в Омске могут заработать аттракционы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в парке культуры и отдыха имени 30-тилетия ВЛКСМ заработают «Веселые горки», «Орбита», «Ракушки», «Драконы», «Колесито» (лошадки), «Светофор», «Солнышко», «Круговой обзор», «Вихрь», «Сказка», «Детская железная дорога», «Замок ужасов» и зимний аттракцион «Тюбинг-кросс».

В Советском парке для катания будут доступны колесо обозрения, детская железная дорога, «Веселые горки», «Тюбинг-кросс».

Работа аттракционов будет зависеть от погодных условий. Если температура будет выше -10 градусов без порывистого ветра и осадков омичи смогут прокатиться на каруселях.