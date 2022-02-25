Экс-начальник центра игровых видов получил 5 лет за кражу 4 млн рублей

Экс-начальник занимался приступной деятельностью на протяжении восьми лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 февраля, Первомайский районный суд вынес приговор по делу экс-начальника областного центра игровых видов спорта Станислава Сухарева. Его обвиняли сразу по трём статьям, которые включали в себя присвоение денежных средств незаконным путём и хранение огнестрельного оружия. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Суд установил, что в период с 2009 по 2017 годы экс-руководитель присвоил себе более четырёх миллионов рублей по любопытной схеме. Сухарёв вымышлено трудоустроил семь работников и снимал деньги с их банковских карт. Он также выписывал премии сотрудникам, а потом распоряжался возвращать деньги ему на стол. Ещё двое подчинённых отдавали от 3 до 35 тыс.рублей на «материальную помощь баскетбольной команде».

Бывшего начальника приговорили к 4 годам и 10 месяцем колонии общего режима назначили штраф суммой 710 тысяч рублей. Любопытно, что на этой же неделе уже Октябрьский суд за взятку 250 тыс. рублей оштрафовал экс-работника железной дороги на 2 млн. с лишением права на 2 года заниматься хозяйственной деятельностью.