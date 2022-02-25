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Общество25 февраля 2022 10:29

120 омских городов и деревень может затопить весной с таянием снега

Хотя снега за зиму выпало немного, регион готовится к массовым противопаводковым мерам
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Противопаводковые мероприятия в Омской области проводят каждый год

Противопаводковые мероприятия в Омской области проводят каждый год

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в Омской области началась подготовка к весеннему паводку. Губернатор Александр Бурков подписал распоряжение о проведении противопаводковых мероприятий в 120 населённых пунктах, которые подвержены подтоплению.

Сотрудники министерства региональной безопасности и министерства природных ресурсов и экологии вместе со специалистами МЧС России сейчас проверяют муниципальные районы с большей вероятностью подтопления. Специалисты исследуют готовность служб, а также наличие материальных и финансовых резервов.

Сейчас специалисты проводят запуск систем оповещения населения и разъяснительные работы о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба стихийными бедствиями.