В этом году омичи проводят зиму в онлайн формате

Не смотря на ограничения COVID-19 омичи будут праздновать масленичные гулянья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздновать Масленицу в этом году начнут 28 февраля. Традиционная неделя гуляний продлится до 6 марта. Большинство мероприятий в Омске пройдет в непривычном для этого праздника формате онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Это связано с эпидемиологическими ограничениями, поэтому КТОС «Кировец-1» приглашает омичей принять участие в викторине «Масленицу гулять – зиму провожать» где нужно ответить на вопросы о русских традициях. А вот в челлендже «Влюблены в блины» необходимо интересно оформить и прислать видео с оригинальным рецептом блинов, а также необычными начинками.

Конкурс на самый красивый блин пройдет в КТОСе «Левобережный-7». Организаторы приглашают поделиться фото и новыми рецептами блинов.

Победители будут определены 7 марта по наибольшему количеству правильных ответов и лайков. Конкурсные видео можно отправлять в сообщения группы «ВКонтакте».