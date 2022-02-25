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Общество25 февраля 2022 7:34

Частные перевозчики из Омска заявили о снижении выручки до 50%

Пассажиров общественного транспорта тоже стало меньше
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Городские власти, организовывая выделенные полосы на дорогах города, планировали, что омичи пересядут на общественный транспорт. Но пассажиры только убавляются.

Городские власти, организовывая выделенные полосы на дорогах города, планировали, что омичи пересядут на общественный транспорт. Но пассажиры только убавляются.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Карантинные меры и резкий рост заболеваемости омичей сильно повлиял на пассажирские перевозки. К такому выводу пришли члены СРО «Омские перевозчики», опубликовав комментарий на своем сайте. По оценке главы союза Владимира Геворгяна, выручка в этом секторе упала от 30 до 50%.

Как отметил предприниматель Владимир Блажко (маршрут № 323), в конце прошлого года был небольшой рост пассажиропотока, это позволило подготовить автобусы к зиме. Но за последние два месяца выручка упала почти на 30%. Он надеется, что в марте ситуация улучшится с выходом учебных заведений с дистанционки.

По оценке Юрия Луткова (маршруты № 97, 511), из-за роста заболеваемости среди водителей сегодня больше 10 автобусов простаивают в гараже. И если в прошлые годы на вакансии водителей откликались, и укомплектованность была на уровне 90-95%, то на сегодня перевозчик уже два месяца не получает заявок.

А пока частные перевозчики жалуются на потерю прибыли, городской департамент транспорта продолжает готовить новую маршрутную сеть, которая предполагает перевод «частников» на регулируемые маршруты.