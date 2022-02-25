Частные перевозчики из Омска заявили о снижении выручки до 50%

Городские власти, организовывая выделенные полосы на дорогах города, планировали, что омичи пересядут на общественный транспорт. Но пассажиры только убавляются. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карантинные меры и резкий рост заболеваемости омичей сильно повлиял на пассажирские перевозки. К такому выводу пришли члены СРО «Омские перевозчики», опубликовав комментарий на своем сайте. По оценке главы союза Владимира Геворгяна, выручка в этом секторе упала от 30 до 50%.

Как отметил предприниматель Владимир Блажко (маршрут № 323), в конце прошлого года был небольшой рост пассажиропотока, это позволило подготовить автобусы к зиме. Но за последние два месяца выручка упала почти на 30%. Он надеется, что в марте ситуация улучшится с выходом учебных заведений с дистанционки.

По оценке Юрия Луткова (маршруты № 97, 511), из-за роста заболеваемости среди водителей сегодня больше 10 автобусов простаивают в гараже. И если в прошлые годы на вакансии водителей откликались, и укомплектованность была на уровне 90-95%, то на сегодня перевозчик уже два месяца не получает заявок.

А пока частные перевозчики жалуются на потерю прибыли, городской департамент транспорта продолжает готовить новую маршрутную сеть, которая предполагает перевод «частников» на регулируемые маршруты.