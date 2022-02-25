Александр Бурков проинспектировал строящиеся в Омске спортивные объекты

Первый объект должен быть достроен новым подрядчиком – компанией «АртРемСТрой». 28 января с ним был заключён контракт. С прежним застройщиком договор расторгнут в одностороннем порядке из-за неоднократного нарушения графика строительства. Новый исполнитель приступил к работам. Техническая готовность объекта по состоянию на 25 февраля составляет 63%. Согласно новому договору срок завершения строительства – 25 декабря 2022 года.

Директор компании «АртРемСТрой» Карен Мартоян рассказал Губернатору, что в настоящее время на объекте ведется подготовка к утеплению фасада здания, обработке металлоконструкций кровли: устанавливаются строительные леса, ведется завоз материалов. Строительная организация имеет солидный опыт работы на объектах в регионе.

- Мы уже начали работы, всё сделаем как положено в срок, - заверил руководителя Омской области Карен Мартоян.

- Все точки подключения к инженерным сетям - вода, электрика, тепло - есть? – уточнил Губернатор.

- Всё есть. В процессе согласования находится обновлённая проектная документация.

- Сколько на объекте строителей планируется задействовать? – спросил глава региона.

- На данном этапе будет человек 30-40, пока не придёт оборудование. Там уже присоединится эксклюзивный субподрядчик по монтажу и наладке технологического оборудования - компания «РемЭкспо» из Москвы, которая задействована и на «Арене Омск». Оборудование идентичное, часть уже поставлена. Если с выполнением остальных контрактов на поставки из-за рубежа будут проблемы, проработаем вопрос закупки импортозамещающего оборудования. Процесс идёт в рабочем порядке, - сообщил подрядчик.

В ближайшие полтора месяца стоит задача выполнить монтаж металлоконструкций, закрыть тепловой контур здания, чтобы можно было продолжать работы внутри помещений. К августу подрядчик собирается построить все инженерные системы и затем приступить к пуско-наладочным работам. Площадь сооружения - 3,3 тысячи кв. м. После ввода в эксплуатацию объект будет использован для подготовки спортсменов по таким видам спорта, как хоккей, шорт-трек.

На базе СибГУФКа возводится аналогичное спортивное сооружение почти вдвое большей площади на участке в 13 га. Стоимость работ по государственному контракту составляет 409, 6 млн. рублей. Подрядчиком выступает ООО «Импульс». Работы по строительству крытого катка начались в октябре 2021 года. В настоящее время установлены опоры освещения объекта, начались подготовительные работы по возведению ограждения и устройству котлована.

Руководитель проекта Павел Побалков сообщил Губернатору Омской области, что здание будет состоять из двух блоков помещений. Первый - это административный корпус, где будет располагаться также тренажерный зал, зал хореографии. И второй блок - собственно ледовая арена. Она будет оснащена телескопическими трибунами на 200 мест. Также будут технические помещения для холодильной установки, для обслуживания хоккейной площадки. Предусматривается проведения учебного процесса и соревнований местного уровня по хоккею, шорт-треку и фигурному катанию.

- Общая пропускная способность всего объекта составляет 302 человека в смену. Что касается основных конструктивных решений: объект будет состоять из монолитного каркаса с устройством ферм под перекрытия, а фасад будет выполнен из сэндвич-панелей. По срокам строительства хотелось бы отметить следующее контрольные точки: до 30-го июня мы планируем выполнить фундаменты по периметру, до 30 сентября возвести все вертикальные конструкции и устроить фермы, до конца года - закрыть тепловой контур и пустить тепло. Ввод объекта планируется на второй квартал 2023 года. Сооружение будет готово к использованию, - доложил Александру Буркову руководитель проекта.

Строительство крытого катка с искусственным льдом на базе университета включено в подпрограмму «Развитие хоккея в Российской Федерации» федеральный программы «Развитие физической культуры и спорта».

«Сразу могу сказать, что в стране по адресной федеральной программе планировалось строить семь таких ледовых объектов. Но в конечном итоге из-за финансовых проблем было принято положительное решение только по 3-м объектам, один из которых достался городу Омску. – отметил Губернатор Александр Бурков. - Поэтому мы очень рады, что всё-таки получили федеральное финансирование, и такой объект будет построен на территории нашего университета физкультуры и спорта. Одновременно здесь смогут тренироваться более сотни спортсменов. Мы сегодня строим в Омске два катка с искусственным льдом, которые в дальнейшем будут использоваться для подготовки фигуристов, хоккеистов и спортсменов шорт-трека. Вы знаете, что Омскую область на Олимпиаде представляли наши ребята в таких видах спорта, как хоккей и шорт-трек. Конечно же, эти виды спорта мы будем дальше развивать. На сегодняшний день у нас практически в каждом округе города есть такие ледовые дворцы. И ещё два новых мы строим».