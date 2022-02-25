Детская больница №2 и роддом №4 в Омске возвращаются к обычному режиму работы

За минувшие сутки зарегистрировано 792 случая коронавируса. Неделей ранее это число достигало двух тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничительные меры, введенные в регионе пару недель назад, дают свои результаты. К такому выводу пришли в омском минздраве.

Дистанционное обучение позволило снизить уровень заболеваемости среди детей и подростков. Поэтому в понедельник, 28 февраля, стационар городской детской клинической больницы № 2, ранее перепрофилированный под лечение коронавирусной инфекции, вернется к обычному режиму работы. Тоже самое произойдет и с родильным домом № 4.

Как отметили в ведомстве, легче стало и в поликлиническом звене. Из резервного фонда области были выделены деньги на использование автомобилей такси участковыми терапевтами, которые таким образом ездили на вызовы к пациентам.