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Общество25 февраля 2022 6:38

Детская больница №2 и роддом №4 в Омске возвращаются к обычному режиму работы

Региональный минздрав фиксирует стабилизацию заболеваемости коронавирусом
Виктория КОВЕРНЕВА
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За минувшие сутки зарегистрировано 792 случая коронавируса. Неделей ранее это число достигало двух тысяч

За минувшие сутки зарегистрировано 792 случая коронавируса. Неделей ранее это число достигало двух тысяч

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничительные меры, введенные в регионе пару недель назад, дают свои результаты. К такому выводу пришли в омском минздраве.

Дистанционное обучение позволило снизить уровень заболеваемости среди детей и подростков. Поэтому в понедельник, 28 февраля, стационар городской детской клинической больницы № 2, ранее перепрофилированный под лечение коронавирусной инфекции, вернется к обычному режиму работы. Тоже самое произойдет и с родильным домом № 4.

Как отметили в ведомстве, легче стало и в поликлиническом звене. Из резервного фонда области были выделены деньги на использование автомобилей такси участковыми терапевтами, которые таким образом ездили на вызовы к пациентам.