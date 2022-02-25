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Общество25 февраля 2022 5:43

Сибирский авиаколлапс: Перевозчики массово отменяют рейсы в Омск

Пока местный аэропорт не принял семь рейсов из столицы и обратно, а также по другим напрвлениям
Виктория КОВЕРНЕВА
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За возможными изменениями рейсов пассажирам лучше следить на сайте аэропорта

За возможными изменениями рейсов пассажирам лучше следить на сайте аэропорта

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Согласно информации онлайн-табло Омского аэропорта, за сутки было отменено 5 вылетов из Омска. Столько же самолетов не прилетело в регион.

Накануне не вылетели из Омска борт в Москву. Отменен рейс в Сочи, Новокузнецк и Сургут. Сегодня не будет рейса в Краснодар. Завтра не полетят самолеты в Москву и Санкт-Петербург.

Можно предположить, что воздушно-транспортный коллапс связан с проведением спецоперации на территории Украины войсками РФ, из-за которой полностью закрыты аэропорты южных регионов страны.