Сибирский авиаколлапс: Перевозчики массово отменяют рейсы в Омск

За возможными изменениями рейсов пассажирам лучше следить на сайте аэропорта Фото: Дарья АСЛАМОВА

Согласно информации онлайн-табло Омского аэропорта, за сутки было отменено 5 вылетов из Омска. Столько же самолетов не прилетело в регион.

Накануне не вылетели из Омска борт в Москву. Отменен рейс в Сочи, Новокузнецк и Сургут. Сегодня не будет рейса в Краснодар. Завтра не полетят самолеты в Москву и Санкт-Петербург.

Можно предположить, что воздушно-транспортный коллапс связан с проведением спецоперации на территории Украины войсками РФ, из-за которой полностью закрыты аэропорты южных регионов страны.