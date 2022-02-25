«Росводоканал Омск»: время передать показания

Потребителям, которые установили приборы учёта, необходимо ежемесячно передавать показания. Клиент может делать это в любой день месяца. Данные, переданные до 25 числа каждого месяца, отражаются в квитанциях потребителей и начисления производятся с учетом фактического расхода ресурса.

- В январе клиенты предприятия передали 899 тысяч показаний приборов учёта, при этом более 60% были переданы при помощи онлайн-сервисов. Несомненным лидером среди них является личный кабинет. Благодаря данному сервису в январе мы получили 130 тысяч показаний счетчиков. Просим наших потребителей не забывать о регулярной передаче данных и рекомендуем использовать для этого он-лайн способы, - прокомментировала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Пять простых способов передать показания:

Способ первый – продиктовать голосовому роботу.

Набираем номер 39-51-00, называем цифры лицевого счета, подтверждаем адрес и место установки приборов учёта, диктуем показания (четко называем однозначные или двузначные цифры). Голосовой робот работает круглосуточно, без обеда и выходных. За один звонок можно передать данные сразу двум поставщикам: в омский водоканал и АО «Омск РТС».

Способ второй – отправить через сайт без регистрации.

Заходим на сайт, нажимаем на кнопку «Передать показания». На открывшейся странице вводим номер лицевого счета, номер квартиры комнаты и символы с картинки, переходим на страницу, где указаны номера и место установки счётчиков, срок их поверки и предыдущие показания. Вводим текущие показания в соответствующие поля и нажимаем кнопку «Отправить показания».

Способ третий - отправить SMS на номер 8-903-767-28-90.

Записываем через пробел номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды и показания потребленного ресурса.

Способ четвертый - направить данные по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru.

Данные те же, что и в SMS: номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды, показания. Записываем данные через пробел.

Способ пятый – передать данные через мобильное приложение «РВК.Услуги».

Скачивайте приложение по ссылке и передавайте показаний приборов учёта. Преимущество приложения в том, что есть возможность «привязать» к одному профилю несколько лицевых счетов.