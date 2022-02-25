Мэр Омска Шелест задумался о замене частных домов в центре города на многоэтажки

Мэр строит амбициозные планы на период своего руководства городом Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своем интервью ГТРК«Иртыш» поднял вопрос домов частного сектора, который на протяжении века располагается в центре города. По словам руководителя, решение застройки этой территории он планирует обсудить с депутатами горсовета.

– Я думаю, что нам надо еще центральную часть города приводить в порядок, потому что вот те дома, которые по окна провалились, частный сектор в центре города Омска, с этим, конечно, нужно что-то делать, – считает градоначальник. – Я думаю, что должен быть системный подход, и нам нужно вместе с горсоветом садиться и принимать дальнейшее решение. Это должна быть какая-то застройка, должны быть определенные правила расставлены, каким образом будет эта земля и те дома, которые стоят на этих земельных участках, передаваться.

Нужно отметить, что вопрос застройки частного сектора многоэтажками поднимается постоянно. Но камнем преткновения является частная собственность, за которую владелец может запросить нехилую сумму. Тем более, в центре Омска.

Правда, одним из удачных примеров можно считать существующий микрорайон «Тарская крепость», который начал застраиваться в «нулевых» в районе улиц Орджоникидзе-Осоавиахимовской-24 Северной.