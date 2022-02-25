Омский ГАУ - один из самых читающих вузов

Создателем, оператором и драйвером развития Консорциума СЭБ является электронно-библиотечная система «Лань». Это некоммерческий проект, который объединяет в своем фонде учебную и научную литературу, изданную вузами-участниками, для совместного бесплатного использования.

По итогам 2021 г. в Консорциуме СЭБ участвует 331 вуз. В состав участников Консорциума входят: СЭБ аграрных вузов (53), СЭБ технических вузов (89), СЭБ классических университетов (62), СЭБ вузов культуры и искусств (42), СЭБ педагогических вузов (33), СЭБ медицинских вузов (23), другие СЭБ (вузы экономики и права, вузы физкультуры и спорта – 29).

Согласно мониторингу использования фондов Консорциума СЭБ, который провела образовательная система «Лань», Омский ГАУ является наиболее активным участником в течение нескольких лет. По итогам 2019 г. Омский ГАУ вошел в топ-10 самых активных пользователей ресурсов ЭБС издательства «Лань». В 2020 г. из всех отраслевых СЭБ наиболее активными пользователями ресурсов были аграрные вузы, и Омский ГАУ укрепил свою позицию как самый активный участник, заняв первое место.

В настоящий момент Консорциум развивается как единый проект, объединяющий в своём фонде литературу самых разных СЭБ. Из 331 вуза в рейтинге 10 самых читающих вузов за 2021 г. Омский ГАУ занял второе место, а среди аграрных вузов – первое. Кроме того, контент электронных изданий Омского ГАУ пользуется особым спросом. В рейтинге, определяющем, к чьему контенту обращались больше всего другие участники Консорциума СЭБ в 2021 г., Омский ГАУ занимает третью позицию, среди агарных вузов – первую.

Качество контента Омского ГАУ в Консорциуме СЭБ, его продвижение и использование – это большой совместный труд преподавателей, сотрудников Научной сельскохозяйственной библиотеки, методического отдела, референтов кафедр и отделений университета.

С результатами рейтинга Консорциума сетевых электронных библиотек можно ознакомиться здесь.