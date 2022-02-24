90 молодых семей региона смогут улучшить свои жилищные условия в этом году

Финансовые средства, которые получат семьи, могут быть направлены на покупку или строительство жилья.

На заседании Правительства Омской области под председательством Губернатора Александра Буркова было принято постановление, которое позволит улучшить жилищные условия 90 семей из 31 муниципального образования.

Данным документом в рамках госпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и ЖКУ в Омской области» распределены субсидии местным бюджетам в объеме 78,5 миллионов рублей, которые будут направлены на социальные выплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (в т.ч. ипотечного).

«Молодые семьи – это основа развития Омской области. Мы с разных сторон стремимся создать благоприятные условия для жизни нашей молодежи: благоустраиваем общественные пространства, ремонтируем дороги, строим детсады и многое другое. Улучшение жилищных условий – это главное», - отметил глава региона Александр Бурков.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30 % расчетной (средней) стоимости жилья — для молодых семей, не имеющих детей; 35 % расчетной (средней) стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.