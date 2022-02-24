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Общество24 февраля 2022 12:41

Главарю банды, стрелявшей у омского «Континента», Айсину дали 11 лет колонии строгого режима

Остальные члены ОПГ получили от 5 до 9 лет лишения свободы
Виктория КОВЕРНЕВА
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Сторона обвинения осталась недовольна вынесенным приговором. Прокуратура будет подавать апелляцию

Сторона обвинения осталась недовольна вынесенным приговором. Прокуратура будет подавать апелляцию

Омский областной суд вынес приговор преступной группировке, которая в марте 2020 года устроила стрельбу на парковке у «Континента». Главарь банды Артур Айсин получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельники Раван Джафаров, Юрий Селиванов и Николай Мартусенко - от 5 до 9 лет колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, под руководством Айсина с 2018 по 2020 годы в регионе действовала группировка, причастная к похищению людей, разбойным нападениям, избиению и вымогательствам. ОПГ было в разработке омского управления ФСБ. В момент проведения спецоперации, преступники перепутали контрразведчиков с очередной жертвой.

- Айсин обратился к своему доверенному лицу Джафарову с просьбой совершить наемное убийство Коровина, с которым у главы ОПГ был конфликт. Джафаров согласился за 800 тысяч рублей совершить заказное убийство. Айсин показал Джафарову, откуда лучше совершить убийство и вручил ему пистолет гладкоствольный - самонарезное самодельное оружие. Потом они поехали к «Континенту», где и прошла перестрелка с сотрудниками ФСБ. Как утверждает Айсин, они перепутали ФСБ с подельниками Коровина, который, якобы тоже планировал заказное убийство - только Айсина, поэтому открыли огонь, - описали запутанную схему «КП-Омск» в пресс-службе УФСБ.

Как сообщили в ФСБ, прокурор остался недоволен приговором суда, и будет подавать на апелляцию. Со стороны осужденных никаких недовольств не поступило. Сейчас они будут направлены в СИЗО. Под стражу в зале суда был взят Юрий Селиванов, который находился под домашним арестом.